Serie A, Cagliari-Parma 4-3: rimonta pazzesca, emiliani condannati

La formazione di Semplici vince e continua a sperare portandosi a -2 momentaneamente dal Torino quartultimo

Gol e spettacolo in Cagliari-Parma. L'anticipo del sabato sera, scontro diretto tra due formazioni in lotta per la salvezza, è terminato 4-3 per la squadra di casa, riuscita a ribaltare la gara con una rimonta rocambolesca negli ultimissimi minuti. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Pezzella e Kucka, è arrivato l'1-2 di Pavoletti, prima dell'1-3 di Man. Marin ha innescato con il suo gol una rimonta che si è concretizzata con 2 gol nel finale: Pereiro e Cerri, rispettivamente al 91' e al 94' hanno raddrizzato le sorti dell'incontro. La vittoria della squadra di Semplici suona come una condanna per il Parma, sempre più penultimo in classifica. I sardi invece continuano a sperare.