Serie A: è Lorenzo Casini il nuovo presidente della Lega

È Lorenzo Casini il nuovo presidente della Lega Serie A. Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, l'assemblea nella sede di via Rosellini ha eletto il nuovo presidente. È Casini, professore ordinario di diritto amministrativo e capo di gabinetto del ministero della Cultura.Dopo tre precedenti fumate nere, Casini ha raggiunto il quorum necessario alla quarta votazione con 11 voti a favore su 20. In lizza c'erano anche Andrea Abodi, presidente dell'Istituto Credito Sportivo e già numero uno della Lega Serie B, l'economista Lorenzo Bini Smaghi e Mauro Masi, ex direttore generale della Rai e attuale presidente di Consap.