Serie A, cominciata l’assemblea di Lega: tutti e 20 i club presenti. I temi del giorno

E' cominciata l'assemblea di Lega

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è cominciata poco fa l'Assemblea di Lega odierna nella sede della Serie A in via Ippolito Rosellini a Milano. Presenti tutti e 20 i club, per l'Inter nello specifico gli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello. I temi che verranno discussi in Assemblea saranno l'elezione del nuovo Presidente, gli sponsor per le stagioni sportive 2021-24 e proposta finale Infront per l'area Medio Oriente e Nord Africa.