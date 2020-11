GdS – Serie A, oggi il Consiglio di Lega: sul tavolo la centralizzazione dei tamponi e la bolla

La Serie A torna a trattare la questione tamponi. La Gazzetta dello Sport riferisce che nella giornata di oggi è previsto un Consiglio di Lega.

“Sul tavolo le nuove disposizioni mediche e la centralizzazione dei tamponi. Si discuterà del nuovo protocollo della FMSI: dalla Lega era stato chiesto a Maurizio Casasco, numero uno della federazione medici sportivi, un’integrazione ancor più stringente rispetto alle disposizioni attuali, eventualmente da sottoporre alla validazione del CTS. Tra le nuove norme di cui si parlerà c’è la bolla (di 7 giorni) in caso di tesserati positivi da attuare in una struttura e non più a casa”.