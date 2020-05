Corsera – Serie A, il premier Conte frena. Il nodo principale resta la quarantena

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato molto cauto ieri sull’eventuale ripartenza della Serie A. Come riporta il Corriere della Sera, la Lega e la Figc attendono di parlare direttamente con il presidente del Consiglio: da giorni è annunciato un confronto, ancora non c’è stato. “Ricominciare è sempre più difficile e non ci saranno sconti per nessuno. Un assaggio si è avuto ieri. Gli ispettori della Procura federale, attivati dalla Figc, hanno fatto visita al centro tecnico della Lazio a Formello e a quello del Napoli a Castel Volturno, mentre le squadre si stavano allenando, per verificare il rispetto dei protocolli. Proprio la Lazio nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone per le «partitelle» giocate a Formello, al momento vietate. Gli ispettori si sono poi trattenuti a parlare con il presidente del club, Claudio Lotito. Stesso blitz a Napoli“.

“Intanto la Lega serie A ha consegnato alla Figc le richieste di correzioni al protocollo per gli allenamenti collettivi. La Figc le girerà ai ministri della Salute e dello Sport e poi saranno inviate al Comitato tecnico scientifica che all’inizio della prossima settimana dovrebbe pronunciarsi. Ieri i rappresentanti della Lega sono stati in continuo contatto con Governo e Cts. Il nodo principale resta la quarantena. Senza la certezza di non dover mandare in isolamento tutta la squadra in caso di un giocatore positivo i club faticano a ripartire. Dopo le parole di Conte anche di più“, spiega il quotidiano.

(Corriere della Sera)