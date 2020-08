Serie A, quanto costa un punto? Per la Juve 10 milioni, ma c’è chi ha fatto peggio

Interessante classifica riportata nell’edizione odierna di Libero. Il focus proposto riguarda il rapporto tra investimenti fatti dalle venti squadre di Serie A, i punti conquistati e la posizione finale: “In fondo alla classifica (o in cima, a seconda di come volete vedere le cose) che emergono i dati più interessanti. L’equazione è: se vuoi provare a conquistare la zona Champions (uno dei primi quattro posti), allora devi comprare giocatori all’altezza, viceversa scordati l’Europa «dei belli». Ecco perché se l’ultimo posto della Juve stupisce relativamente (addirittura 10,4 milioni per punto, ma scudetto in tasca), la squadra che ha fatto peggio è il Napoli: 10 milioni spesi per ogni punto e niente zona-Champions. Male da questo punto di vista anche il Milan (7,7 milioni), mentre i cugini dell’Inter devono sborsare 6.5 milioni, compensati dal buon secondo posto finale”.

Questa la classifica completa dalla squadra che ha investito di meno per punti conquistati a quella che ha speso di più:

Hellas Verona 0, 976

Lecce 1,325

Parma 1,766

Bologna 2,038

Sassuolo 3,111

Atalanta 3,232

Udinese 3,272

Genoa 3,535

Spal 3,642

Brescia, 3,679

Sampdoria 3,702

Lazio 3,744

Cagliari 3,766

Fiorentina 5,124

Torino 5,773

Roma 5,895

Inter 6,535

Milan 7,742

Napoli 10,094

Juventus 10,410