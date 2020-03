CdS – Serie A, ecco la crudele verità: per disputare tutte le partite è necessario…

Come finirà il campionato di Serie A? Il rebus fino a questo momento rimane. Tra le ipotesi in ballo c’è anche quella di andare oltre l’1 giugno, ma solo se la Uefa dovesse decidere di spostare gli Europei. Altrimenti sarebbe impossibile, come potrebbe esserlo – a prescindere – anche giocare negli ultimi giorni di maggio. Il Corriere dello Sport scrive: “L ‘ipotesi di giocare mercoledì 27 e domenica 31 potrebbe complicarsi se Juventus, Napoli o Atalanta raggiungeranno la finale di Champions (30 maggio) o se Inter o Roma conquisteranno quella di Europa League (il 27). Ecco perché su quelle date adesso non si può far conto con sicurezza. Crudele ma vero: per disputare tutte le 38 giornate, è necessario che le italiane non vadano fino in fondo delle coppe europee. Se invece il loro cammino si interromperà ai quarti, ci saranno più date per il campionato, ma anche un maggio super compresso. Sempre che l’Uefa non decida di spostare in avanti l’Europeo”.