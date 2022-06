Serie A, ecco come DAZN e Sky sceglieranno le partite da trasmettere

Ad agosto inizierà un'altra stagione di Serie A e, come l'ultima, sarà DAZN ad avere in esclusiva i diritti per la trasmissione delle partite di campionato, con 3 in co-esclusiva con Sky. Come riporta Calcio e Finanza, anche quest'anno c'è uno schema preciso per le modalità con cui i telespettatori potranno vedere in tv le gare della Serie A. Come nel 2021-22, DAZN avrà a disposizione tutti gli slot, dunque: sabato alle 15, alle 18 e alle 20.45; domenica alle 12.30, alle 15, alle 18 e alle 20.45; infine il lunedì alle 20.45. Sky, da parte sua, potrà trasmettere le gare del sabato sera, della domenica alle 12.30 e del lunedì sera. Ecco l'elenco completo degli slot: