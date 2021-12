Serie A e diritti TV, continuano le trattative per la vendita in Medio Oriente e Nord Africa

Nel corso dell'odierna assemblea (tutte e 20 le società collegate in videoconferenza), è stato conferito un mandato esplorativo all'ad De Siervo

La Lega Serie A continua le trattative per la vendita dei diritti tv nell'area Medio Oriente e Nord Africa. Nel corso dell'odierna assemblea (tutte e 20 le società collegate in videoconferenza), è stato conferito un mandato esplorativo all'ad De Siervo di negoziare le offerte ricevute.

I club hanno discusso inoltre riguardo la decisione del Consiglio Figc di adeguare gli Statuti delle Leghe, modifiche che saranno analizzate a partire dalla prossima assemblea della Serie A in programma il 16 novembre. Per quanto riguarda invece i criteri delle ripartizioni delle risorse da diritti tv, saranno svolte ulteriori analisi sul tema: intanto, come accaduto nella scorsa stagione, si proseguirà utilizzando i dati Siae sui paganti relativi al triennio 2017/2020. Inoltre, è stato prorogato fino al termine della stagione l'Accordo collettivo Lega Serie A-Aic-Figc.