Serie A, Dzeko avanza nella corsa al titolo di capocannoniere: tutte le quote

Le quote dei bookmakers sulla corsa al titolo di re dei bomber della Serie A 2021/2022: Edin Dzeko incalza Immobile

Nel naufragio della Lazio in quel di Verona come sempre l’ultimo arrendersi è stato il capitano Ciro Immobile, autore dell’unica rete biancoceleste nel match. Il laziale, leader della classifica capocannonieri con 8 centri, per gli esperti SNAI è ancora il favorito numero uno per salire sul trono di re dei bomber a fine stagione, in quota a 3.