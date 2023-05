Serie A, Empoli-Bologna 3-1: successo fondamentale in chiave salvezza

I toscani di Zanetti battono i felsinei di Thiago Motta e si avvicinano sensibilmente alla permanenza in Serie A

L'Empoli batte 3-1 il Bologna e conquista un successo fondamentale in ottica salvezza. Gli azzurri di Zanetti passano subito in vantaggio grazie a un autogol di Lucumi, per poi raddoppiare con Akpa Akpro allo scadere del primo tempo. Nella ripresa arriva il tris firmato Cambiaghi, nel finale i felsinei trovano il gol della bandiera con Orsolini, che trasforma un calcio di rigore.