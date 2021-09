Il risultato della gara delle 15

Primi tre punti stagionali per il Venezia di Zanetti, che espugna il Castellani e batte l'Empoli. Decisive le reti di Henry nel primo tempo e di Okereke nel secondo, con il gol di Bajrami su rigore che però non serve alla squadra di Andreazzoli per portare via punti. Stop quindi per i toscani dopo la vittoria a sorpresa allo Stadium, mentre giornata da ricordare per la squadra veneta.