Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral risponde a Maehle, Inter ancora quinta

Finisce 1-1 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta, ultima gara della trentesima giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 37' con Maehle, bravo a inserirsi centralmente e a battere Terracciano con un tocco da futsal, ma nella ripresa i viola pareggiano grazie a un calcio di rigore trasformato da Cabral. Nel finale parata incredibile di Sportiello che strozza in gol l'urlo dei tifosi di casa. Per i bergamaschi sfuma così l'occasione di agganciare l'Inter al quinto posto in classifica a quota 51 punti.