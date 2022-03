Serie A, Fiorentina-Bologna 1-0 risultato finale: decide Torreira al Franchi

I viola vincono tra le mura amiche a una settimana dalla sfida del Meazza con l'Inter di Simone Inzaghi

La Fiorentina torna a vincere e continua a cullare la speranza di centrare un piazzamento europeo. La squadra di Italiano, avversaria dell'Inter il prossimo weekend, si è imposta quest'oggi tra le mura del Franchi contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. A decidere il match è stata una rete di Torreira al 70', approfittando di una sponda di Castrovilli su cross di Biraghi dalla sinistra. Match in discesa per i viola anche per l'espulsione di Bonifazi, nel primo tempo, per somma di ammonizioni.