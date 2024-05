Termina con una sconfitta l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. L'ex Inter è uscito sconfitto con i suoi ragazzi per 2-0 in casa del Genoa nel match dell'ultimo turno di campionato, appena terminato. A Marassi l'ha spuntata la squadra di Alberto Gilardino, grazie alle reti di Malinovskyi nel primo tempo e Vitinha nella ripresa. Fallisce così la speranza del Bologna di chiudere addirittura al terzo posto in classifica, ma poco male, considerando il grande traguardo della zona Champions. Il Genoa chiude il proprio campionato con una salvezza più che tranquilla e 49 punti in classifica.