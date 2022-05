Serie A, il Genoa perde l’ultima in casa: al Bologna basta un gol di Barrow

Il Genoa, già retrocesso, perde 1-0 in casa contro il Bologna nell'ultima giornata stagionale: decide un gol di Musa Barrow

Il Genoa, già retrocesso, perde 1-0 in casa contro il Bologna nell'ultima giornata stagionale: decide un gol di Musa Barrow nella ripresa. La squadra di Mihajlovic chiude a 46 punti, al 13esimo posto in classifica; quella di casa al penultimo posto (in attesa del Venezia) a 28 punti.