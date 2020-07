Serie A, ecco gli arbitri di domani: Genoa-Inter a Massa, Irrati al VAR

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le tre gare di Serie A in programma nella giornata di domani. Genoa-Inter, in programma alle 19.30, è stata affidata a Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà Irrati. Ecco l’elenco completo:

BRESCIA – PARMA Sabato 25/07 h. 17.15

MAGGIONI

PAGANESSI – VONO

IV: ABBATTISTA

VAR: ORSATO

AVAR: TOLFO

GENOA – INTER Sabato 25/07 h. 19.30

MASSA

PRETI – MANGANELLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: LIBERTI

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 25/07 h. 21.45

AURELIANO

BOTTEGONI – BRESMES

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO