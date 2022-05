Serie A, Genoa-Juventus 2-1: rigore di Criscito a tempo scaduto, delirio rossoblu

Il capitano genoano si riscatta dopo l'errore nel derby e regala i 3 punti in rimonta alla formazione di Blessin

Delirio a Marassi: il Genoa batte 2-1 la Juventus in rimonta grazie a un calcio di rigore a tempo ormai scaduto di Criscito (che riscatta così l'errore nel derby) e tiene accese le speranze di salvezza. Bianconeri in vantaggio dopo pochi minuti del secondo tempo con Dybala, che aggancia Roberto Baggio al nono posto nella classifica all time dei marcatori juventini a quota 115 gol. Nel finale i padroni di casa ribaltano tutto: prima Gudmundsson a pochi istanti dalla conclusione, poi ci pensa il capitano a far impazzire il popolo del Grifone.