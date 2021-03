Serie A, Giudice Sportivo: 4 squalificati per un turno. Lazio-Torino ‘sub iudice’

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il 25esimo turno e in attesa della sfida di questa sera tra Parma e Inter al Tardini

In attesa del posticipo tra il Parma e l' Inter di Conte , in programma questa sera al 'Tardini' alle 20:45, attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del 25esimo turno. Sono quattro i calciatori fermati per un turno: Frabotta (Juventus), Kumbulla (Roma), Ribery (Fiorentina), Schouten (Bologna).

Rinviata la decisione in merito alla gara tra Lazio e Torino, non disputata a causa dell'assenza della formazione granata, fermata dall'Asl per il focolaio Covid scoppiato all'interno del gruppo squadra. "Sub iudice" si legge nel comunicato.