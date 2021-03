Serie A, giudice sportivo: due turni a Rebic. La Juve perde Cuadrado

Le decisioni del giudice sportivo di Serie A dopo l'ultimo turno di campionato

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastandrea ha comunicato le sue decisioni dopo l'ultimo turno di Serie A. Squalificato per due turni Ante Rebic dopo l'espulsione nel finale di Milan-Napoli per espressioni irriguardose al direttore di gara. Salteranno invece un turno per somma di ammonizioni Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella. Comminata, inoltre, una sanzione di 10 mila euro a Donnarumma "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante".