Serie A, gli arbitri: Inter-Sassuolo a Irrati, Banti al VAR. Juve-Napoli…

Le designazioni arbitrali per i due recuperi di Serie A in programma domani pomeriggio

Sono stati annunciati da poco i nomi degli arbitri che dirigeranno i due recuperi di Serie A in programma domani pomeriggio in contemporanea alle 18.45. Per Inter-Sassuolo ci sarà Massimiliano Irrati, con Luca Banti al Var. Juventus-Napoli sarà diretta invece da Paolo Mariani, con Di Paolo al monitor.