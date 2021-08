GdS – In Serie A il gol è maturo: le big si affidano a bomber d’esperienza

Le protagoniste del prossimo campionato conteranno sull'esperienza di attaccanti ultratrentenni

C'è un aspetto che accomuna i reparti avanzati delle big del nostro campionato: l'esperienza. Le prime tre della scorsa stagione, ma anche il Napoli di Luciano Spalletti, si affidano ad attaccanti non proprio di primo pelo. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Il gol è maturo. Dicasi di occasioni da rete prossime alla realizzazione, ma anche del linguaggio offensivo che parleranno le nostre big (e in generale il campionato). Il centravanti è ultratrentenne, in Serie A. E Inter, Milan e Juve, in rigoroso ordine di apparizione finale nello scorso campionato, si apprestano a leggere la prima di campionato sfogliando queste enciclopedie dell’arte di attaccare la porta: Edin Dzeko, 35 anni; Olivier Giroud, 34 anni (35 fra poco più di un mese); Cristiano Ronaldo, 36 anni. Si farà un po’ attendere il totem del gol senza età, Zlatan Ibrahimovic, che va per i 40. E tarderà anche un po’ più di lui, si parla di fine settembre, Dries Mertens, uno che con la maglia del Napoli ha segnato più gol di Maradona, e abbiamo detto tutto. In cinque, fanno quasi 1200 gol in carriera realizzati nei cinque migliori campionato europei".