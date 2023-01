Serie A, Hellas Verona-Lecce 2-0 risultato finale: sussulto dei ragazzi di Zaffaroni

L'Hellas Verona di Zaffaroni ottiene una vittoria importante in casa con il Lecce e prova così a riaprire la lotta salvezza. Importanti, in questo senso, saranno anche i risultati di Salernitana, Spezia e Sassuolo, impegnate rispettivamente contro Napoli, Roma e Monza, ma i veneti hanno fatto la loro mossa. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Depaoli nel primo tempo e Lazovic nella ripresa. Sperava in un risultato diverso la squadra di Baroni, che ora lavorerà per tornare a fare punti.