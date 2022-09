Serie A, i risultati finali: l’Atalanta batte il Torino, pari a Bologna

Terminato questa sera il quarto turno di Serie A: sei gol nei due posticipi in programma

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini batte 3-1 il Torino in casa e approfitta dei passi falsi di Milan e Lazio. Decisiva a Bergamo la tripletta dell’inarrestabile Koopmeiners, mentre per i granata in rete Vlasic a risultato già compromesso.