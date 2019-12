Serie A, il Milan crolla a Bergamo: 5-0 Atalanta, rossoneri doppiati dall’Inter

Il Milan chiude il 2019 come peggio non potrebbe: i rossoneri vengono travolti dall’Atalanta, che si impone con un clamoroso 5-0. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie a uno splendido gol di Gomez, nella ripresa i ragazzi di Gasperini dilagano con Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel.

Un successo che permette ai bergamaschi di scavalcare il Cagliari al quinto posto in classifica, per il Milan di Pioli, invece, è notte fonda: dopo 17 giornate i punti conquistati dai rossoneri sono solo 21, addirittura la metà di quelli dei cugini dell’Inter.