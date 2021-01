Incredibile allo Stadio Grande Torino, dove la squadra di Marco Giampaolo non riesce a battere uno Spezia in 10 uomini da praticamente inizio partita. L’espulsione di Vignali sembrava infatti poter mettere in discesa la gara per i granata, che però in 90′ non riescono a trovare la via del gol e a creare occasioni pericolose, se non un palo di Ansaldi nei minuti finali.