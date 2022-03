Serie A, Immobile tenta la fuga: Lautaro all’inseguimento per il titolo di capocannoniere

Le quote per la vittoria finale della classifica del capocannoniere del campionato di Serie A: Lautaro insegue Immobile

Ciro Immobile contro il Venezia è entrato ancor di più nella storia del club biancoceleste. Il gol su rigore non solo ha permesso al capitano biancoceleste di superare la leggenda di Silvio Piola come miglior goleador del club, proiettando la Lazio al quinto posto solitario in classifica, ma è valso anche il sorpasso in classifica capocannonieri sul diretto rivale Dusan Vlahovic, rimasto a digiuno con la sua Juventus nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Ora, per i betting analyst Snai, è il centravanti azzurro il favorito per salire sul trono dei bomber, in quota a 1,65, contro il 2,25 dell’attaccante serbo. Sempre più attardati i diretti inseguitori: il duo argentino Lautaro Martinez-Giovanni Simeone, a secco in questo turno, si gioca a 15, sale a 33 Tammy Abraham, mentre Gianluca Scamacca, l’unico in rete in questa giornata, affianca a 50 il compagno di squadra Domenico Berardi ed Edin Dzeko.