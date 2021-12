Serie A, Inter campione d’inverno: nerazzurri sempre più favoriti per lo Scudetto

Le quote della Serie A con i bookmakers che si sbilanciano sulla vittoria dello Scudetto e la qualificazione in Champions League

Sei vittorie di fila, zero gol subiti nelle ultime cinque partite e quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan seconde in classifica: alle vigilia dell’ultima giornata del girone d’andata, si legge in una nota, l’Inter di Inzaghi è campione d’inverno e si presenta come grande favorita per la vittoria della Serie A.

Le quote dei bookmaker di Betaland del resto confermano la fiducia nei confronti della squadra di Inzaghi, proposta campione d’Italia per il secondo anno di fila a quota 1,40. Le altre tre Fab Four si allontanano, con il Napoli che nonostante la vittoria nello scontro diretto con il Milan ora si gioca a 7,00 e Atalanta e Milan in discesa dopo le ultime sconfitte e bancate rispettivamente a 7,50 e 8,00 volte la posta. I verdetti dell’ultima giornata hanno anche rianimato la lotta Champions e se Inter, Napoli, Atalanta e Milan sono tutte sotto quota 1,50, la Juventus e la Roma si rifanno sotto per un posto tra le prime quattro a 2,50 e 5,00. La Fiorentina resta in lizza a 6,50 e precede la Lazio a 7,50.