Serie A, la Juve ora rischia la Champions: per i bookie l’Inter di Inzaghi…

Non rischia ancora l'Inter, che nonostante la sconfitta di Udine rimane a 1,33, mentre cresce la quota della Juventus sconfitta a Monza, che ora vede la zona Champions a 1,57.Sconfitta all'Olimpico dall'Atalanta, la Roma rimane una delle candidate a qualificarsi per la prossima Champions, che per gli uomini di Mourinho paga 2 volte la posta, mentre proprio la Dea insegue a 2,25. Rimane a distanza la Lazio di Maurizio Sarri, per cui le prime quattro posizioni sono in quota a 4. Più lontane le altre candidate: la Fiorentina è proposta a 16, mentre la sorpresa Udinese paga 33 volte la posta.