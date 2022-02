Serie A, Juventus-Verona 2-0: gli ultimi arrivati regalano tre punti ad Allegri

All'Allianz Stadium i bianconeri conquistano una vittoria importante grazie alle reti di Vlahovic e Zakaria

La Juventus batte l'Hellas Verona in casa e mette in bella mostra i gioielli della campagna acquisti invernale. I bianconeri, grazie al 2-0 dell'Allianz firmato da Vlahovic e Zakaria, approfittano del passo falso dell'Atalanta contro il Cagliari, raggiunta al quarto posto, e avvicinano anche l'Inter sconfitta ieri dal Milan. In evidenza l'ex attaccante della Fiorentina, abile a sbloccare il match nel primo tempo su assist di Dybala. Bella anche la rete del centrocampista, di destro, su assist dalla destra di Morata. Nel prossimo turno in programma lo scontro diretto tra la squadra di Allegri e quella di Gian Piero Gasperini.