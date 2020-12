Serie A, la Lazio batte lo Spezia 2-1 in trasferta: i biancocelesti si avvicinano all’Inter

Partita non brillantissima della Lazio, ma comunque vincente. I biancocelesti si sono imposti per 2-1 in casa dello Spezia grazie alle reti di Immobile e Milinkovic-Savic entrambe nel secondo tempo, rischiando qualcosa ma riuscendo a resistere all’esuberanza degli uomini di Italiano. Inutile la rete di Nzola nella ripresa. Nel finale annullato anche un gol a Pereira dal VAR per fuorigioco. La squadra di Inzaghi si porta così a -1 dall’Inter in attesa della gara di stasera.