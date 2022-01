Serie A, Lazio-Atalanta 0-0: i bergamaschi non mollano tra mille difficoltà

Terminato in questi minuti all'Olimpico il terzo anticipo di questo sabato di Serie A

Non riescono a farsi del male Lazio e Atalanta nel terzo anticipo di questo sabato di Serie A. I biancocelesti di Sarri non sono riusciti a mettere in campo la giusta determinazione per avere la meglio sui nerazzurri in formazione più che rimaneggiata all'Olimpico, tra infortuni e ben sei positivi al Covid. Impeccabile la prova della difesa bergamasca, non all'altezza la fase offensiva invece della squadra di Sarri. Gara non bellissima nel complesso. Da segnalare nel dettaglio un palo di Zaccagni e l'infortunio di Mirancuk, costretto ad uscire a metà ripresa.