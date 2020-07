Serie A, Lazio sconfitta ancora: il Lecce si impone per 2-1, altra chance per l’Inter

La Lazio di Simone Inzaghi è stata nuovamente sconfitta in campionato. I biancocelesti hanno perso per 2-1 in casa del Lecce, dopo essere andati in vantaggio con Caicedo al 5′ di gioco. Di Babacar al 30′ la rete del pareggio e di Lucioni al 47′ il gol del definitivo 2-1. Da segnalare anche un rigore sbagliato da Mancosu a fine primo tempo, sul risultato di 1-1. Nel finale espulso Patric, che ha perso la testa e ha morso il leccese Donati. L’Inter, che giocherà giovedì a Verona, potrebbe portarsi a -1 in caso di vittoria.