Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1 risultato finale: tornano a vincere i biancocelesti

Rialza la testa la squadra di Maurizio Sarri dopo la dura sconfitta nel derby con la Roma prima della sosta

La Lazio si è messa alle spalle la sconfitta per 3-0 nel derby con la Roma. I biancocelesti, al rientro dalla sosta, hanno battuto questo pomeriggio all'Olimpico il Sassuolo di Dionisi, acciuffando tre punti importantissimi. 2-1 il risultato finale di una gara mai in discussione ad onor del vero. Di Lazzari, nel primo tempo, e Milinkovic Savic, nella ripresa, le reti biancocelesti. Troppo tardi è arrivato invece il gol di Traorè per la squadra ospite. Prosegue il momento delicato di Ciro Immobile, criticato in nazionale, a secco anche contro i neroverdi.