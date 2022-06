Serie A, Inter il via a Lecce. GdS: “Inizio favorevole, ma dopo il Mondiale c’è il Napoli”

"Milan-Inter si giocherà alla quinta, ai primi di settembre. Inter-Milan si disputerà il 4 o 5 febbraio, alla 21ª, perché, come nella scorsa stagione, il calendario della seconda parte è asimmetrico, non rispetta l’ordine dell’andata. I derby di Milano al principio dei due gironi ci lasciano sempre un po’ straniti. L’ultimo derby settembrino in Serie A si è giocato il 21-9-2019, Milan-Inter 0-2, con gol di Brozovic e Lukaku (ora atteso al ritorno in nerazzurro). Non mancano neppure i precedenti nel mese di agosto, l’ultimo in serie A il 29-8-2009, Milan-Inter 0-4 (reti di Motta, Milito, Maicon, Stankovic). I derby precoci sembrano sorridere all’Inter, ma attenzione. Se il ritorno venisse fissato per il 5 febbraio, cadrebbe a un anno esatto dall’Inter-Milan 1-2 con doppietta di Giroud, il derby che di fatto ha deciso l’ultimo scudetto", analizza La Gazzetta dello Sport.