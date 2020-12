Serie A, scontro Lega-Sky: ad inizio 2021 la sentenza sui 131 milioni di diritti tv

Nei primi giorni di gennaio arriverà la decisione del Tribunale civile di Milano sulla controversia fra la Lega Serie A e Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata da 131 milioni per i diritti tv della stagione 2019/20 da parte dell’emittente. Sky aveva chiesto uno sconto alla luce della rimodulazione del calendario per l’emergenza coronavirus. Il Tribunale aveva accolto il ricorso della Lega, avanzato a fine maggio, emettendo un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, impugnato poi da Sky. Oggi si l’udienza davanti al giudice Claudio Marangoni, pronto ad esprimersi ad inizio 2021.