Serie A, l’Empoli rimonta in casa del Torino: finisce 2-2, granata in dieci dal 32′

Torino ed Empoli non si fanno male nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A: granata avanti 2-0, poi la rimonta dei toscani

Termina in parità la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino tra i padroni di casa e l'Empoli. La formazione di Juric va avanti di due reti nel primo quarto d'ora, poi resta in dieci al 32' per l'espulsione di Singo e subisce la rimonta dei toscani. Gli uomini di Andreazzoli riaprono il match al 34' con Romagnoli e completano la rimonta con la prima rete in campionato di La Mantia al 72'.