Il Milan cade in casa contro il Genoa all’interno di un San Siro deserto e silenzioso. I rossoneri non ripartono dopo il pareggio di Firenze e vanno KO a causa dei gol di Goran Pandev e Francesco Cassata nel primo tempo; non basta poi la rete per accorciare le distanze di Zlatan Ibrahimovic. Vittoria a sorpresa anche della Sampdoria, che batte in casa il sorprendente Verona: la doppietta di Quagliarella è decisiva e supera il vantaggio iniziale di Zaccagni.