Serie A, Milan-Lazio 2-0: Bennacer-Theo, i rossoneri tornano al quarto posto

Torna a vincere il Milan, che batte 2-0 la Lazio e torna momentaneamente al quarto posto in classifica. La formazione di Pioli archivia la pratica grazie alle 2 reti segnate nel primo tempo da Bennacer e da Theo Hernandez: biancocelesti, alla terza sconfitta nelle ultime 4 partite, sostanzialmente non pervenuti. Da segnalare il problema fisico occorso a Rafael Leao nei primi minuti di gioco: condizioni ancora da valutare in vista del derby di Champions League contro l'Inter.