Serie A, il Milan sorpassa l’Inter nelle quote per la volata Scudetto

Le quote aggiornate sulla lotta per il titolo dopo l'ultimo turno di Serie A con il pari dell'Inter e i successi di Milan e Napoli

Per i quotisti di Betaland il Milan è ora favorito per la vittoria dello scudetto a 2,30, per una vantaggio che ovviamente non è troppo ampio nei confronti dell’Inter, seconda opzione a 3,25. Il Napoli è la vera antagonista delle milanesi a 3,50, mentre la Juventus per ora resta a un passo dal podio a quota 7,50. I bianconeri però hanno dalla loro il fattore emotivo per le quattro vittorie di fila e il derby d’Italia dopo la sosta (domenica 3 aprile c’è Juventus-Inter) potrebbe essere un punto di svolta. Fuori dai giochi tutte le altre, visto che già l’Atalanta si gioca a 250 per lo scudetto e a 5,50 per la qualificazione in Champions League.