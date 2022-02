Serie A, Napoli e Milan in testa: per i bookie è ancora l’Inter la favorita per lo scudetto

Le quote sulla lotta scudetto dopo il 27esimo turno di Serie A: per i bookmakers è la squadra di Inzaghi la favorita

Il decisivo gol di Fabian Ruiz negli ultimi secondi di Lazio-Napoli ha permesso ai partenopei di raggiungere il Milan al primo posto in classifica a sette giorni dallo scontro diretto tra le due formazioni del “Maradona”. I rossoneri non sono riusciti a piazzare l’allungo raggiunti nella ripresa dall’Udinese, stessa sorte per i nerazzurri, a meno due dalla coppia di testa ma con una gara in meno, fermati dal pari a reti bianche dal Genoa. Nonostante la crisi di risultati gli uomini di Inzaghi sono ancora i favoriti per il bis tricolore, secondo gli esperti di 888sport.it, in quota a 1,72 contro il 4 del Napoli di Spaletti, capace di superare il Milan ora proposto da 888 a 5. Si riaffaccia tra le contendenti anche la Juventus, corsara con sofferenza a Empoli grazie al solito Vlahovic: il ribaltone scudetto dei bianconeri di Allegri, ora distanti 7 punti dalla vetta, vale 10 volte la posta.