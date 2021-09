Serie A, Napoli-Juventus 2-1: vince chi ha sbagliato meno tra errori clamorosi

La squadra di Luciano Spalletti si è imposta in rimonta contro i bianconeri al Diego Armando Maradona

Errori clamorosi in tutti e tre i gol. Questo Napoli-Juventus sarà ricordato per le disattenzioni difensive, senza le quali il risultato non sarebbe stato lo stesso. Ha aperto le danze Manolas, regalando a Morata il pallone per il momentaneo 0-1 a pochi passi dall'incolpevole Ospina. Dopo di lui, prima Sczcesny e poi Kean, sempre in collaborazione con il portiere polacco, hanno confezionato i regali per la rimonta firmata da Politano e Koulibaly nel finale. Seconda sconfitta di fila per la squadra di Allegri, mentre gli azzurri di Spalletti proseguono il loro percorso a punteggio pieno.