La Super Champions cambia la Serie A: la Lega studia la riduzione a 18 squadre

La Super Champions, approvata a partire dal 2024, porrà un grosso problema per i calendari. Ecco i possibili effetti

La Super Champions, approvata a partire dal 2024, porrà un grosso problema per i calendari. Un primo effetto potrebbe essere, secondo Repubblica, la riduzione delle squadre nei campionati nazionali. Anche la Lega Serie A starebbe studiando di portare il massimo torneo italiano da 20 a 18 squadre:

"... Un problema con i calendari però effettivamente c’è. La nuova Champions League imporrà 100 partite in più e richiede 7 finestre aggiuntive. Le leghe europee pensano al campionato a 18 squadre, come in Germania, e l’Inghilterra medita sull’abolizione della Coppa di lega".