CdS – Serie A, inizia un nuovo campionato? Gli allenatori avranno di che lamentarsi

Col Mondiale ormai alle spalle, il campionato di Serie A è pronto a tornare protagonista. Lo farà fin da subito, innescando un tour de force che prevedrà tante gare nel giro di pochi giorni fino a febbraio. Sottolinea il Corriere dello Sport: "Se gli allenatori avranno di che lamentarsi – ricordate l’inizio di 2022 dell’Inter e le conseguenze che poi ebbe per le gambe e le teste dei giocatori nerazzurri? -, tifosi e appassionati di calcio, invece, potranno fregarsi le mani. Si annuncia una vera scorpacciata di calcio, con pochi momenti in cui staccare, ovvero senza partite in calendario. E’ un calcio mai visto quello con un Mondiale che si incastra nel mezzo della stagione. Gli effetti li scopriremo cammin facendo. E capiremo pure, come sostengono molti, se a gennaio comincerà un nuovo campionato. A Napoli incrociano le dita. Nel resto d’Italia sperano…".