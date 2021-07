Serie A, oggi importante assemblea: si discute sulla riforma del campionato

I club di Serie A si riuniranno nel pomeriggio in videoconferenza per considerare anche l'ipotesi di un nuovo format

Spiega nel dettaglio la Gazzetta dello Sport: "Lunedì mattina la Deloitte ha iniziato una serie di colloqui con i venti club di Serie A per raccogliere le diverse opinioni sulla possibile rivoluzione del campionato, a partire da una riduzione dei club partecipanti che non sarà comunque superiore a due (quindi con la Serie A a 18 squadre). Gli incontri termineranno oggi, poi l’azienda di consulenza e revisione offrirà alle società un parere sulla riforma anche in termini economici e di fattibilità. L’Assemblea ne discuterà, ma non c’è l’intenzione di entrare troppo nel merito della questione. Non si parlerà dunque di possibili playoff e playout ad esempio, ci si limiterà piuttosto ad affrontare l’opportunità della riforma e si potrebbe iniziare a ipotizzare una data a cui arrivare preparati".