Grazie ad una doppietta nel primo tempo di Barrow e ad un sigillo nel finale di Orsolini il Bologna ha battuto per 3-0 il Parma in trasferta. Torna al successo la squadra di Sinisa Mihajlovic dopo due sconfitte e aggancia il Benevento al tredicesimo posto in classifica. Notte fonda invece per la squadra di D’Aversa, penultima, all’ottava sconfitta nelle ultime nove partite.