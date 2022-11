Serie A, il piano delle big tra ferie e tournée: Inter cinque giorni a Malta

Il programma delle big del campionato per la sosta appena iniziata che si protrarrà per diverse settimane

Daniele Vitiello

Ogni club di Serie A gestirà la lunga sosta a modo suo. Questo perché ci sono alcune variabili da tenere in considerazione. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport, partendo da una in particolare: "Innanzitutto le tradizionali ferie natalizie verranno concesse a chi torna dal Mondiale (il numero dipenderà da quanto avanti si è spinta la Nazionale di appartenenza), per gli altri si va in vacanza ora, tra fine novembre e inizio dicembre, poi a Natale si lavora. E questo vale per tutti. Come riempire il tempo, invece, varia da squadra a squadra".

Questo, per sommi capi, il programma di tutte le big per le prossime settimane: "Per la serie “tira molto Antalya”, sia il Napoli, con alcune amichevoli da definire, sia la Lazio si sistemeranno nella città turca. Senza sfiorarsi, probabilmente. Per la serie “voglio sentire il profumo sabbioso del Mondiale”, il Milan dal 10 al 20 dicembre andrà in ritiro a Dubai. Da definire due amichevoli lussuose, contro Liverpool e Arsenal, pure loro da quelle parti a svernare. Torna Dubai in chiave rossonera: era la caratteristica dell’ultima parte di gestione berlusconiana del club.

Anche l’Inter sceglie l’estero, ma non si spinge fino al Medio Oriente: Inzaghi, che ha rialzato la testa con le ultime due vittorie, farà un salto a Malta, cinque giorni, non di più, con un paio di amichevoli. La più esotica di tutte, però, è la Roma che arriverà fino in Giappone per disputare un paio di gare e poi, con la benedizioni di Mourinho, si sistemerà per un breve ritiro in Algarve. Anche il Portogallo tira molto. L’Atalanta non si muoverà, a parte per quattro amichevoli di cui una, contro l’Eintracht Francoforte, interesserà Luciano Spalletti in chiave Champions".