Vince ancora il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri si sono imposti in casa del Crotone per 4-0, mantenendo il passo dell’Inter e portandosi al terzo posto a quota 20, uno in meno dei nerazzurri, insieme alla Juventus. Di Insigne, Lozano, Demme e Petagna le reti dell’incontro. In grande spolvero anche Dries Mertens, entrato al 69′, autore di due assist.