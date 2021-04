Tifosi allo stadio, il progetto: riapertura per le ultime 2 di Serie A e per la Coppa Italia

La luce in fondo al tunnel. Il calcio e l'Italia iniziano a intravedere all'orizzonte la possibile rinascita dall'incubo Covid

La luce in fondo al tunnel. Il calcio e l'Italia iniziano a intravedere all'orizzonte la possibile rinascita dall'incubo Covid. Manca ancora tanto, certo, ma una prima apertura per lo sport nazionale c'è già stata. A cominciare dall'ok del Governo a ospitare alcuni spettatori (il 25% della capienza) l'11 giugno all'Olimpico in occasione della prima gara degli Europei. Ma la novità riguarda anche la Serie A. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, un numero simbolico di spettatori potrebbe essere presente negli stadi italiani sia nelle ultime due partite del campionato, sia nella finale di Coppa Italia.