Serie A, ricavi diritti tv: l’Inter incassa 65mln, Juve e Milan dietro. La classifica

Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica degli incassi da diritti tv in Serie A: Inter in testa davanti a Juve e Milan

Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica degli incassi da diritti tv in Serie A (resta fuori dalle stime il 20% dei ricavi, che vengono distribuiti tra i club in base al cosiddetto “radicamento sociale”, con riferimento a biglietti venduti e ascolti auditel). Una classifica che vede l'Inter in testa con 65 milioni di euro in cassa, più di Juventus (62,7) e Milan (57,8). Ecco la classifica completa: